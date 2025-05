Che fine ha fatto Alessia Ricciardello e la sua puntata di Affari Tuoi del 23 aprile? I fan si interrogano sul mistero che avvolge la sua partita.

Un vero e proprio mistero aleggia su una puntata di Affari Tuoi che avrebbe dovuto andare in onda il giorno di Pasquetta, il 23 aprile 2025: quel giorno, infatti, l’appuntamento serale saltò improvvisamente per lasciare spazio agli speciali dedicati alla scomparsa di Papa Francesco, facendo sì che non andasse in onda la partita della pallavolista della Valle D’Aosta, Alessia Ricciardello. Da allora la puntata sembra essere praticamente scomparsa. Che fine ha fatto? Ci sarà mai modo di sapere com’è andata a finire quella sfida rimasta in sospeso?

Affari Tuoi: che fine ha fatto la pallavolista (e la sua puntata)?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il giorno di Pasquetta, il 23 aprile 2025, è saltata una puntata di Affari Tuoi a causa dell’improvvisa morte di Papa Francesco.

Protagonista di quella puntata era Alessia Ricciardello, pallavolista della Valle d’Aosta, che è poi praticamente scomparsa dal programma.

Ma, peggio ancora, quella puntata non è mai stata né trasmessa né pubblicata su Rai Play, probabilmente perché conteneva troppi riferimenti al giorno di Pasquetta.

Anzi, su Rai Play c’è un buco di 3 giorni: dal 20 al 23 aprile 2025. Non sappiamo quindi se quella la vedremo mai e se sapremo qual è stato il suo risultato!

Non è un caso che in molti sui social si stiano appellando a mamma Rai per convincerla – almeno – a caricare la puntata della partita della pallavolista di Affari Tuoi sulla sua piattaforma di streaming. Giusto per avere una qualche forma di continuità.

Fino ad ora, gli appelli non hanno sortito alcun risultato, ma chissà. Forse, a furia di insistere, un giorno riusciremo a vedere la “puntata scomparsa” e a scoprire finalmente qual è stato il destino della pallavolista!

Photo Credits: Shutterstock