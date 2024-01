Affari tuoi: il concorrente Massimo rifiuta l’offerta del dottore e perde tutto. Il momento diventa virale sui social. Cosa sta succedendo?

Ad Affari Tuoi del Primo Gennaio è andato in onda un momento memorabile per il programma condotto da Amadeus: un concorrente arriva ad un passo dal fare il colpaccio da 300mila euro salvo e poi perde tutto, rifiutando anche l’offerta del dottore. Ma cosa sarà mai accaduto? E per quale motivo sui social se ne sta parlando incredibilmente tanto?

Affari Tuoi: il concorrente perde tutto. Cosa è successo?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ad Affari Tuoi del primo gennaio abbiamo visto Massimo, proveniente da Castellina in Chianti e accompagnato dalle figlie. L’uomo ha sfiorato la vincita di una cifra record di 300mila euro, la più alta da quando Amadeus è alla conduzione del gioco di Rai Uno.

Ma la puntata è stata segnata da una serie di eventi. Prima Massimo rifiuta l’offerta di 36mila euro da parte del dottore di Affari Tuoi, poi ne rifiuta una di 72mila euro e, infine, arrivato al bivio tra 0 e 300mila euro, perde tutto e torna a casa a mani vuote.

Alla fine della puntata, quindi, Amadeus ha sottolineato il coraggio del concorrente per essere arrivato fino in fondo non accettando l’offerta di 72mila euro, ma molti telespettatori hanno commentato diversamente la scelta. E per capirlo basta fare un giro su X.

I commenti dei telespettatori su X: criticato il gesto di Massimo ad Affari Tuoi

Tra un “Vorrei dire ad Amadeus che questo ha rifiutato 72 mila euro come se fossero 200 euro quindi il suo non è coraggio ma sta semplicemente già schiattato di soldi (beato lui)” e un “Perdonatemi, arrivare fino in fondo non è coraggio, è l’aver bisogno o meno. Perché io potrei pure metterci tutto il coraggio del mondo di fronte alla sorte, ma se mi offrono 72mila euro sicuri, con il bisogno che ho (e che hanno tanti altri), non posso rifiutare“. C’è anche chi scrive: “Apprezzo lo spirito di gioco e il coraggio..ma se sei uno che c ha bisogno (vedi tanti giocatori precedenti) col piffero che rifiuti 72 mila euro…”

O ancora: “Non è questione di coraggio, non è questione di avere le p…e, ma quest’uomo non ha difficoltà economiche è più facile rifiutare certe somme“. E c’è anche chi fa notare: “Oltre al coraggio a me sembra che in questo salga la ludopatia. Se rifiuti 72.000, o non ti servono quei soldi o sei fuori di melone“. Oppure infine: “ma basta con ‘sto coraggio. Il coraggio è una cosa seria, questa è semplice avidità“.

