È andato in scena un vero e proprio colpo di scena romantico nello studio di Affari Tuoi! Durante la puntata del 16 aprile, Chiara, concorrente in gioco in rappresentanza della Lombardia e accompagnata dal papà Aldo, non solo ha giocato, ma ha anche emozionato tutti con un momento degno del miglior dating show della tv. In vista del suo imminente matrimonio, il finale della puntata si è trasformato in una piccola anteprima di nozze che ha fatto impazzire il pubblico. Tra sorrisi, battute e una sorpresa orchestrata da Stefano De Martino, lo studio si è riempito di atmosfera da wedding day. Un momento tenero e inaspettato che ha conquistato tutti, lasciando gli spettatori con gli occhi a cuoricino. Ma cosa avranno combinato davvero? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, guarda il nostro nuovo video!

