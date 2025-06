Il game show dei record con Stefano de Martino sta per salutare il pubblico: scopri quando andrà in onda l’ultima puntata prima della pausa

Il game show di Rai 1 Affari Tuoi, condotto da Stefano de Martino, quest’anno ha conquistato il pubblico con ascolti da record, una media di oltre il 30% di share. Dopo una lunga stagione, però, è arrivato il momento di tirare un sospiro: il programma andrà presto in pausa estiva, ecco quando è prevista l’ultima puntata.

Secondo le ultime informazioni raccolte da fonti interne a Rai e confermate da Fanpage, le registrazioni si sono concluse intorno al 12 giugno, garantendo materiale sufficiente per andare in onda fino alla fine del mese. Di conseguenza, la data ufficiale dell’ultima puntata è fissata per sabato 28 giugno.

Possibile proroga?

Nel corso delle settimane sono circolate voci su un possibile prolungamento delle puntate, fino addirittura alla prima settimana di luglio, indicativamente il 5 luglio, per mantenere il “duello televisivo” con il nuovo programma di Amadeus, The Cage sul Nove. La Rai ha smentito ogni intenzione di estendere la messa in onda oltre il 28 giugno.

Il palinsesto estivo riprenderà lo schema tradizionale: al posto di Affari Tuoi tornerà Techetechetè, il programma di Rai 1 dedicato agli archivi storici della tv, ideale per accompagnare le serate estive. Il gioco dei pacchi tornerà regolarmente dopo l’estate, con De Martino ancora alla guida e un palinsesto pieno di sorprese e novità per la stagione 2025/2026.

Foto: Kikapress