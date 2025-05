Caos a Affari Tuoi: De Martino scherza con Alessio e gli dice “ti do una capocciata”. Il web si divide tra chi ride e chi storce il naso.

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda il 1° maggio, protagonista è stato Alessio, concorrente in rappresentanza dell’Umbria. Durante il gioco, il suo comportamento ha scatenato una reazione inaspettata da parte del conduttore Stefano De Martino, che in un momento di ilarità ha esclamato un “non lo accetto!”, lanciandosi in un monologo nel quale ha addirittura minacciato il pacchista. Le sue parole che, pur pronunciate in tono del tutto scherzoso, hanno sorpreso molti, portando a chiedersi cosa abbia portato il conduttore a sbroccare in tv. Inutile dire che l’episodio ha rapidamente fatto il giro dei social, dove non sono mancate le reazioni del pubblico, tra il divertito e lo stupito. Alcuni hanno apprezzato la spontaneità e la simpatia del momento, mentre altri si sono chiesti se il commento fosse davvero opportuno in un contesto televisivo. Ad ogni modo, cosa avrà mai combinato Stefano? Scoprilo con noi nel nostro nuovo video!

