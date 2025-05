A Affari Tuoi un concorrente ha spiazzato tutti dichiarando: “Da uomo mi prendo la responsabilità”. La reazione di De Martino e del pubblico.

È stata una puntata di Affari Tuoi tutta da gustare quella andata in onda il 5 maggio, con protagonisti Anna dalla Puglia e il marito Marco, che ha saputo conquistare pubblico e conduttore con una battuta diventata subito memorabile. Proprio nel momento più teso della partita, quando tutto sembrava appeso a un filo e con tre pacchi rossi ancora in gioco, Marco si è assunto il peso di una scelta decisiva, dichiarando con tono solenne: “Da uomo mi prendo la responsabilità”. Una frase che ha spiazzato Stefano De Martino e ha scatenato le risate dello studio. Anche perché poi l’ha completata con una battuta esilarante. Il suo modo di affrontare la tensione ha reso l’episodio uno dei più divertenti e commentati della settimana. Ma cosa avrà mai combinato il concorrente pugliese? Se te lo sei perso, niente paura! Guarda con noi il nostro nuovo video per scoprirlo!

