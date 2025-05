La puntata di Affari Tuoi andata in onda il 22 maggio ha lasciato il segno non solo per la partita giocata da Joelle M’Bra, ma anche per un dettaglio che ha fatto impazzire il pubblico a casa. Pallavolista professionista con una carriera tra A2 e B1, Joelle è approdata in studio con grinta e determinazione, conquistando il pubblico con la sua simpatia. Ma a colpire più di tutto è stata l’incredibile somiglianza con un volto celebre della pallavolo italiana: Paola Egonu. In tantissimi, sui social, hanno fatto notare quanto le due atlete sembrino “sorelle separate alla nascita”. Ma come hanno commentato i telespettatori? E, soprattutto, come è andata a finire la sua partita? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, guarda con noi il nostro nuovo video!

