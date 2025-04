Ad Affari Tuoi, la concorrente ha messo a dura prova Stefano De Martino: una puntata intensa e difficile che lo ha decisamente sfinito.

La puntata di Affari Tuoi andata in onda il 17 aprile è stata tutt’altro che una passeggiata per Stefano De Martino: a complicare la serata, una concorrente che, pur portando avanti la sua partita con grande energia, ha reso l’intera esperienza decisamente difficile ed impegnativa per il conduttore. Ma cosa avrà mai combinato? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme.

Affari Tuoi, puntata difficile per Stefano De Martino. La concorrente strema tutti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La puntata di Affari Tuoi andata in onda giovedì 17 aprile sembra essere stata molto difficile sia per i telespettatori che per Stefano De Martino.

Più per loro che per la concorrente in gioco, Tina dalla Campania, accompagnata dal figlio Gianluigi. Ebbene, la concorrente, alla fine, ha accettato un’offerta del dottore da 50mila euro, ma è la sua partita ad essere stata particolarmente stancante.

Siccome sembrava inarrestabile nei suoi ragionamenti ad alta voce mentre chiamava i pacchi, Stefano De Martino si è nascosto prima sotto il tavolo, poi dietro un altro pacchista.

“Dove sei Stefano, sei troppo bello per nasconderti! Vieni fuori! Ho bisogno di te, ho bisogno di carica“, ha detto lei. Al che il conduttore, con la coda tra le gambe, è tornato con un “mi ha visto, mi ha visto…”

Anche se in realtà, lei lo ha ammesso: “Io chiedo scusa perchè sono logorroica…” a cui ironicamente Stefano ha risposto “No!”

