Affari Tuoi del 22 giugno: una puntata tesa, ma a far discutere è l’annuncio di Stefano De Martino sul suo ritorno a settembre.

La puntata di Affari Tuoi andata in onda su Rai Uno domenica 22 giugno è stata segnata da una partita ricca di tensione e colpi di scena sebbene a catalizzare l’attenzione del pubblico non è stata tanto la scelta finale della concorrente quanto una dichiarazione a sorpresa di Stefano De Martino sul suo ritorno a settembre. Il conduttore, con un sorriso che non lasciava dubbi, ha infatti fatto riferimento alla guida del programma nella prossima edizione, mettendo in dubbio la sua presenza. Ma cosa ha detto davvero l’ex ballerino di Amici? E, nel caso, chi potrebbe sostituirlo alla conduzione del game show dei pacchi? Scopriamo insieme cosa è successo davvero nel nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress