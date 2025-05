A Affari Tuoi, una battuta inaspettata di Thanat spiazza Stefano De Martino e scatena il pubblico in studio e sui social.

Lunedì 19 maggio, su Rai 1, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, e lo show ha regalato ancora una volta momenti tanto divertenti quanto inattesi.

La serata ha visto la partecipazione di Elis (da Ragusa), pacchista in rappresentanza della Sicilia, affiancata da Angelo, agricoltore del Molise. Tra semine di grano e storie di famiglia, la gara è iniziata tra simpatia e calore umano.

Il momento che ha fatto esplodere l’ilarità in studio è stato firmato da Thanat, assistente di De Martino: il suo ruolo è prorio quello di supportare il conduttore durante lo svolgimento del gioco, in particolare nell’apertura dei pacchi e nella gestione tecnica delle varie fasi. In puntata, il concorrente aveva portato un piatto tipico molisano, i torcinelli, e quando il conduttore ha accennato al loro aspetto familiare, Thanat ha risposto prontamente: “Sì, so a cosa somigliano”. Questa battuta improvvisata ha interrotto il gioco, tra l’imbarazzo generale e il divertimento della platea.

Stefano De Martino, visibilmente sorpreso, ha assorbito l’uscita pungente con un sorriso che ha trasmesso ironia e spontaneità. Quel momento ha fatto balzare alla ribalta Thanat, sul quale si è concentrato l’interesse di pubblico e social.

Foto: Ufficio Stampa Rai