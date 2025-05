Nuovo attacco di Striscia la Notizia ad Affari Tuoi: nel mirino il meccanismo del gioco. La Vigilanza Rai chiede chiarimenti.

Il successo di Affari Tuoi, attualmente condotto su Rai1 da Stefano De Martino, continua a conquistare ascolti record. Ma il game show non è nuovo alle polemiche, e ora si ritrova al centro dell’attenzione per un attacco diretto da parte di Striscia la Notizia.

Il tg satirico di Antonio Ricci ha infatti acceso i riflettori sulle dinamiche del programma, accusandolo di avvicinarsi troppo al concetto di gioco d’azzardo. In particolare, viene messa in discussione la facilità con cui i concorrenti possono vincere somme ingenti di denaro semplicemente aprendo pacchi. Una critica che, secondo gli autori di Striscia, potrebbe avere effetti negativi su spettatori fragili, soprattutto giovani e persone psicologicamente vulnerabili.

Le segnalazioni hanno raggiunto anche la Commissione di Vigilanza Rai, che ha deciso di esprimere le proprie perplessità. Stefano Candiani ha sollevato dubbi sulla coerenza del format con la missione di servizio pubblico della Rai. “Offrire premi così consistenti in modo apparentemente casuale”, ha spiegato, “potrebbe trasmettere messaggi sbagliati sul valore del denaro e sul concetto di merito”. Anche il consigliere Angelo Bonelli ha annunciato l’intenzione di chiedere chiarimenti ufficiali all’azienda di Viale Mazzini, sollecitando una riflessione più ampia sul ruolo di un programma tanto seguito.

Non è la prima volta che Affari Tuoi viene criticato. Già in passato Striscia la Notizia aveva accusato il gioco di scarso trasparenza, sollevando dubbi sulla regolarità dei “cambi pacco” e sulla gestione delle vincite. Antonio Ricci ha più volte sottolineato che le sue inchieste derivano da segnalazioni dei telespettatori e non da concorrenza con altri programmi.

LEGGI ANCHE:– Affari Tuoi, Thanat fa imbarazzare Stefano de Martino: l’allusione piccante che fa ridere tutti