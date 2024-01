Ad Affari Tuoi vanno in scena degli strani versi a fine puntata, durante i titoli di coda: cosa ha fatto drizzare le orecchie ai telespettatori?

Nel corso della puntata di Affari Tuoi di ieri sera i telespettatori hanno notato qualcosa di strano nel momento dei titoli di coda, quando si è sentito un verso particolare che ha fatto sussultare parecchie persone del pubblico. Si è trattato di qualcosa del tutto inusuale per il game show condotto da Amadeus ma, a quanto pare, sarebbe stato in qualche modo un omaggio (non da tutti gradito) al concorrente che ha giocato e vinto 15mila euro. Ma cosa sarà mai successo alla fine del programma? Qual è stato il particolare verso che si è udito durante i titoli di coda?

Affari Tuoi: strani versi nel momento dei titoli di coda. Cosa è successo?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Affari Tuoi del 4 gennaio ha giocato Luca, concorrente della Lombardia. Si tratta di un ragazzo che vive e lavora in campagna in provincia di Lecco, di mestiere agricoltore e allevatore di bovini.

Il concorrente, dopo aver rifiutato l’ultimo cambio pacco proposto dal dottore, si è portato a casa ben 15mila euro.

Fin qui tutto bene, se non fosse che, alla fine della puntata di Affari Tuoi, nel momento dei titoli di coda sono partiti anche dei versi. Erano chiaramente dei muggiti, inseriti dalla regia come “omaggio” al lavoro del concorrente vittorioso.

Il pubblico se ne è accorto, scrivendo cose come “ma che so sti versi?” o “Perché c’è una mucca di sottofondo?”

Qualcun altro ha chiesto: “Ma il verso della mucca sparato a 400 decibel? Perché?”. Oppure: “La mucca in sottofondo vi prego sto morendo dal ridere AHAHA“.

