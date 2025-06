“Sei un venduto!”: la frase di Stefano De Martino ad Affari Tuoi del 17 giugno accende il pubblico. Ma a chi era rivolta?

Durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda il 17 giugno, Stefano De Martino si è lasciato andare a un’esclamazione che ha mandato in visibilio il pubblico del game show di Rai Uno: “Sei un venduto!”. Una frase forte, pronunciata con una certa enfasi, che ha subito scatenato reazioni in studio e sui social. Anche perché il pubblico, tra risate e applausi, si è mostrato entusiasta per questo fuori programma inaspettato, dimostrando ancora una volta quanto il conduttore del gioco dei pacchi sia in grado di catalizzare l’attenzione di tutti. Ma a chi era rivolto quel “sei un venduto”? E, soprattutto, cosa lo ha spinto a pronunciare quella frase durante il gioco? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, non devi far altro che guardare con noi il nostro nuovo video!

Leggi anche: — Affari Tuoi: di chi è Gennarino, il cane mascotte che sta conquistando il pubblico?

Photo Credits: Kikapress