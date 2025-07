Ma è proprio vero che Alberto Angela guadagna meno di Amadeus? Cosa ha confessato il divulgatore sulla questione sponsor e cachet.

Alberto Angela è sicuramente tra i volti più amati del piccolo schermo italiano, ma qualche tempo fa è finito al centro della polemica per via di una discussione (con tanto di frecciatina) sul suo stipendio. Sempre educato ma senza peli sulla lingua, si era lasciato andare a una piccola confessione nei confronti della Rai e di un conduttore particolarmente popolare come Amades, schierandosi con decisione. Oggi i riflettori si spostano nuovamente sul suo cachet: quanto guadagna davvero il figlio di Piero Angela, e quanto incide il suo lavoro di divulgazione sul bilancio della tv pubblica? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme guardando il nostro nuovo video.

Leggi anche: — Il pubblico contesta la scelta di Alberto Angela: “Troppo spazio all’intervista”

Photo Credits: Kikapress