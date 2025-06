Alessandra Viero ha conquistato (quasi) tutti i telespettatori di Canale 5. Ma c’è chi rimpiange Barbara D’Urso!

Alessandra Viero ha preso il timone della versione estiva di Pomeriggio 5, conquistando gran parte del pubblico e facendo sì che il programma possa riprendere ad avere tutte le carte in regole per tornare ai fasti di un tempo. Tuttavia, tra gli spettatori più affezionati c’è chi continua a rimpiangere la storica conduzione di Barbara D’Urso. Ma qual è davvero l’umore dei telespettatori di Canale 5? Davvero Alessandra Viero può essere qualcosa di più di una semplice “sostituta” estiva? Oppure c’è qualcosa che sta preparando il ritorno in grande stile di Carmelita? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, guarda con noi il nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress