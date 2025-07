Alessandro Gassmann pubblica una foto di Tony Effe e scatena una pioggia di commenti: ecco cos’ha scritto e perché tutti ne parlano.

Una foto, un commento ironico e si accende il dibattito social. Alessandro Gassmann ha pubblicato su Threads un’immagine del trapper Tony Effe, in un look decisamente sopra le righe, accompagnata da una domanda che non è passata inosservata: “Mi spiegate cosa è successo? Attraverso quale procedimento si è arrivati a questo? Solo risposte tecniche”.

Nell’immagine, Tony sfoggia un outfit che richiama il mondo streetwear: t-shirt extralarge, pantaloni a vita bassissima, scarponcini robusti, una collana vistosa e una maxi borsa nera con chiusura metallica. Il post di Gassmann, tutt’altro che casuale, ha innescato reazioni contrastanti. Da una parte chi ha applaudito il commento dell’attore, interpretandolo come una critica velata all’eccesso e all’omologazione di certi codici estetici contemporanei. Dall’altra, chi lo ha accusato di aver fatto un’uscita da “boomer”, giudicando senza comprendere un linguaggio culturale che non gli appartiene.

In molti hanno difeso Tony Effe, sottolineando il diritto di ciascuno di esprimersi anche attraverso il proprio stile. Altri hanno ribattuto che la vera provocazione oggi è proprio non allinearsi a certi canoni. Ma qualcuno ha anche fatto notare una possibile incoerenza: Gassmann, spesso in prima linea su temi sociali e diritti civili, stavolta sembra aver giudicato proprio un’espressione identitaria.

