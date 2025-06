L’atmosfera in Rai si è fatta incandescente all’indomani della morte di Alvaro Vitali, soprattutto per via della puntata di “La Volta Buona” andata in onda poche ore prima del decesso dell’attore. In studio era presente la sua ex moglie, Stefania Corona, che aveva raccontato alcuni dettagli legati alle condizioni di salute di Vitali. La coincidenza temporale ha acceso i riflettori sulla sua ospitata e ha fatto scatenare numerose polemiche sul web. Tanti si sono chiesti se fosse stato opportuno partecipare a un programma televisivo in un momento tanto delicato, mentre Caterina Balivo ha mostrato un’evidente tensione nello scusarsi il giorno dopo il tragico evento, facendo anche una gaffe di non poco conto. Ma cosa è successo davvero? Scopriamolo guardando il nostro nuovo video!

