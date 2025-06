A La Volta Buona, Stefania Corona racconta gli ultimi momenti di Alvaro Vitali e le dimissioni dall’ospedale prima della sua scomparsa.

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda il 24 giugno, Caterina Balivo ha ospitato Stefania Corona, ex moglie dell’indimenticabile Alvaro Vitali. In un’intervista intensa e toccante, la donna ha raccontato in diretta un episodio inedito avvenuto poche ore prima dell’annuncio della morte dell’attore romano, volto iconico del cinema comico italiano. Stefania ha infatti fatto riferimento alle dimissioni dall’ospedale di Vitali, avvenute poche ore prima del tragico epilogo. Ma cosa ha fatto l’attore nelle sue ultime ore di vita? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video.

Photo Credits: Kikapress