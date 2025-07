Dopo il roboante passaggio al Nove, Amadeus non vince la gara degli ascolti. E le voci su un nuovo cambio di canale sono sempre più insistenti.

Il nome di Amadeus fa discutere praticamente ogni volta che viene fatto, anche perché è di nuovo al centro delle indiscrezioni su un possibile nuovo cambio di rete. Dopo il passaggio al Nove della scorsa stagione, accompagnato da grandi aspettative e altrettante polemiche su costi della tv e cachet dei suoi personaggi, gli ascolti sembrano non averlo premiato come previsto. Ed è proprio la risultante dei dati auditel a far riaccendere le speculazioni. Qualcosa potrebbe non essere andato per il verso giusto e le voci su un possibile addio al gruppo Warner Bros. Discovery si fanno sempre insistenti. Ma dove potrebbe approdare ora uno dei conduttori più popolari della TV? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video!

