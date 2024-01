Maria De Filippi furiosa con gli allievi di Amici: la conduttrice è sbottata per quello che hanno combinato nella casetta.

Anche quest’anno, Amici di Maria De Filippi affronta furiosa il ricorrente problema della mancanza di igiene nella sua casetta, che si ripropone ormai puntualmente ogni anno. I fedelissimi del programma condotto da Maria De Filippi sono ormai consapevoli di come, ormai in ogni edizione, alcuni allievi della scuola trascurino la pulizia dell’ambiente che li ospita.

Amici 21: Maria De Filippi furiosa se la prende con Mida

Per questo motivo, durante l’ultima puntata, dopo l’esibizione di Petit con il suo inedito, la conduttrice ha introdotto il solito filmato che denuncia la trascuratezza nelle pulizie. Quello che, come abbiamo già accennato, è un appuntamento fisso di ogni anno. Una “mancanza di rispetto e civiltà” che ha raggiunto talmente livelli elevati che persino Mew si era ritrovata a non riuscire più a mangiare a causa di tutto ciò che lo circondava.

Il filmato mostrato durante la trasmissione ha fatto vedere una serie stoviglie e piatti sporchi, letti disordinati e mozziconi di sigarette per terra.

Tra gli allievi della scuola di Amici, Gaia, Giovanni, Kumo, Lil Jolie, Marisol, Mew, Nicholas e Sarah sono gli unici a svolgere diligentemente i loro compiti, mentre tutti gli altri sono in qualche modo colpevoli del caos nella casa. In particolare, Holden, Mida e Ayla sono stati identificati come responsabili del disordine, con Holden che è stato punito con la sospensione della maglia su decisione di Rudy Zerbi.

I tre giovani responsabili del disordine nella casetta hanno replicato sostenendo che il problema era stato affrontato mentre loro non erano presenti, e che non erano stati menzionati altri nomi relativi al disordine in casa.

Una situazione che ha visto l’intervento della padrona di casa. Maria De Filippi ha infatti preso la parola quando Mida ha dichiarato che da pochi giorni avevano organizzato i turni per le pulizie. La conduttrice ha risposto in modo deciso: “Il problema delle pulizie persiste da due mesi. Fate attenzione, perché io le so le cose e le caz***e non potete dirle davanti a me“.

Photo Credits: Red Communications