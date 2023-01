Amici 22, Emma Marrone e Stefano De Martino di nuovo insieme nel programma? Cosa ha pensato Maria De Filippi

A distanza di anni dalla loro presenza nel talent (e dalla loro storia d'amore) Stefano De Martino e Emma Marrone potrebbero tornare a essere i protagonisti di Amici

Amici di Maria De Filippi è entrato nel vivo anche quest’anno e tra poco meno di due mesi inizierà il serale, dove gli allievi, divisi in due squadre, si contenderanno la vittoria assoluta del programma sia nel canto che nel ballo.

Inevitabilmente, si stanno susseguendo diverse indiscrezioni sui nomi che ricopriranno il ruolo di giudici di tutte le sfide del talent show e, secondo The Pipol, i due protagonisti del serale potrebbero essere proprio Stefano De Martino ed Emma Marrone.

Entrambi sono legati al programma di Maria De Filippi che li ha visti nascere e crescere dal punto di vista professionale, e che, nel 2009, ha anche dato vita alla loro storia d’amore tra i banchi di scuola, finita poi come tutti sanno.

Quell’anno, l’edizione del talent venne vinta proprio da Emma Marrone. Stefano De Martino vinse invece una prestigiosa borsa di studio presso una rinomata compagnia di danza negli Stati Uniti. Il resto è stato scritto sulle pagine rosa del gossip italiano: Stefano e Belen Rodriguez si sono sposati, sono diventati genitori di Santiago, si sono lasciati e poi sono tornati nuovamente insieme.

‘Stefano non puoi sbagliare ancora’, la reazione di Belen Rodriguez alla notizia: l’ultimatum della showgirl argentina

Intanto, sul magazine Vip in edicola questa settimana, in copertina ci sono proprio Stefano e Belen, la notizia sarebbe una sorta di ultimatum che la showgirl avrebbe dato al suo compagno: “Stefano non puoi sbagliare ancora” scrive il giornale, riferendosi a una presunta crisi tra i due, l’ennesima, degli ultimi anni.

Foto: Kikapress