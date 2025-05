Alessandra Celentano finisce nella bufera a causa del suo post dopo la fine di Amici 24: non ha mai nominato Daniele Doria.

Alessandra Celentano finisce nella bufera a causa del post che ha pubblicato sui social dopo la fine della ventiquattresima edizione di Amici. Molti però hanno notato che non ha mai nominato Daniele Doria, vincitore assoluto di Amici 24 e anche suo allievo. La questione ha sollevato una piccola bufera tra i telespettatori del talent show di Maria De Filippi, del tutto stupiti dal modo in cui la professoressa di ballo si è espressa, al punto che sui social hanno preso a volare numerose critiche che la prendono direttamente di mira. Ma per quale motivo Alessandra Celentano non avrà mai nominato Daniele Doria? Soltanto un caso o sotto c’è qualcosa di più? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu con noi, non ti resta che provare a guardare con noi il nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– Amici 24, la profezia amara di Luca Jurman sulla finale con bassi ascolti? ‘La gente si sta risvegliando dall’ipnosi’

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications