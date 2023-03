Tutto pronto per il serale di Amici: Maria ha spiegato il meccanismo delle sfide e come avverranno le eliminazioni

L’attesa è quasi finita: la prima puntata del serale di Amici 22 andrà in onda sabato 18 marzo. Nel daytime che va in onda tutti i giorni, Maria De Filippi ha anticipato e spiegato il regolamento dell’ultima fase del programma, che prevede almeno due eliminazioni.

Prima di tutto, i professori di canto e ballo sono stati abbinati a coppie, formando tre squadre:

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano,

Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo,

Arisa e Raimondo Todaro

Durante il serale, una giuria esterna composta da tre persone (Crisitano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré) giudicherà la gara tra le squadre. La squadra vincente avrà la possibilità di indicare i componenti che si esibiranno e tra cui la giuria sceglierà chi eliminare.

La squadra che vince avrà ancora in mano la possibilità di scegliere la sfida successiva. Il meccanismo prevede sfide al meglio di tre e almeno due eliminazioni. Come spiegato da Maria, potrebbe esserci un eliminato definitivo nella prima gara e uno provvisorio nella seconda e nella terza.

Amici 22, morte Costanzo: il gesto di un cantante per Maria De Filippi. La conduttrice reagisce così: ‘Ho fatto finta di non vedere’

Intanto, nella puntata pomeridiana di domenica 12 marzo, sono state consegnate definitivamente le maglie del serale ai concorrenti. La registrazione era particolarmente significativa perché segnava il ritorno della conduttrice al lavoro dopo la morte del marito, Maurizio Costanzo.

Durante lo show, uno dei concorrenti, Cricca, ha eseguito la sua canzone inedita intitolata “Maledetta felicità”. La parte finale della canzone si riferisce proprio alla difficile situazione che la presentatrice sta attraversando in questo momento della sua vita

Dopo aver cantato, il cantante si è girato verso Maria per omaggiarla e non è riuscito a nascondere la sua commozione. La conduttrice ha visto il gesto del cantante e lo ha ringraziato per la sua attenzione: “Ho visto, ma ho fatto finta di non vedere. Quando faccio finta di non vedere vedo comunque. Ho visto che mi hai dato le spalle di corsa e mi sono detta ‘va bene così’”.

Molti utenti sui social si erano chiesti a cosa si riferisse Maria con quelle parole nei confronti di Cricca, ma alla fine si è capito che la canzone rifletteva la forte storia d’amore tra Maria e Maurizio.

Foto: Kikapress