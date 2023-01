Amici 22, ‘so quello che è successo’: il fratello di Wax e l’amica della sorella di NDG forniscono dettagli sulla notte di Capodanno

Il Capodanno-Gate di Amici 22 sta facendo molto discutere. Sui social intervengono anche due nuovi personaggi legati agli allievi.

La questione della notte di Capodanno sta tenendo da tempo banco ad Amici 22, in quanto gli avvenimenti del talent di Maria De Filippi hanno portato ad una serie di provvedimenti, culminati con le sfide immediate nel corso dell’ultima pomeridiana. Ma cosa è successo davvero il 31 dicembre?

Amici 22: cosa è successo davvero la notte di Capodanno? Arrivano nuove rivelazioni

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Finora si è parlato molto della faccenda della “noce moscata”, che secondo le malelingue sarebbe stata usata come “stupefacente” dai ragazzi della casetta. A quanto pare, però, se la produzione non si sbottona più di tanto, qualche dettaglio in più sul “Capodanno Gate” sta emergendo via social…

Innanzitutto, una ragazza che si qualifica come amica della sorella di NDG, su una live dei Choros, avrebbe scritto di sapere che i ragazzi sono stati malissimo e che avrebbero vomitato nei loro stessi letti. In seguito a questi avvenimenti, sarebbero stati sottoposti a dei test e a delle analisi, con approfondimenti che avrebbero riguardato sia NDG che altri allievi.

Capodanno-Gate: parla il fratello maggiore di Wax: cosa rivela sul 31 dicembre

Su TikTok ha invece parlato il fratello maggiore di Wax, che ha rivelato di aver chiamato il cantante ed esordisce così: “Vi posso dire che a Capodanno, nella casetta di Amici, il 31 dicembre non è successo un ca..o. Chi insulta mio fratello, la sua educazione, sta insultando anche la mia e la mia famiglia. Non è carino e non serve a un ca..o“.

Le parole del ragazzo (e quelle del commento della “amica della sorella di NDG”, tuttavia, non convincono i telespettatori. Cos’è successo davvero a Capodanno? Lo scopriremo mai?

