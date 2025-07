Antonella Clerici ha detto la sua su Alessandro Cattelan e non ha usato mezze misure. Ecco cosa gli ha consigliato di cambiare.

Quando due volti noti della televisione si confrontano sinceramente, il risultato può essere sorprendente. È quello che è successo tra Antonella Clerici e Alessandro Cattelan, durante un episodio del podcast Supernova, dove la conduttrice ha espresso senza troppi filtri cosa, secondo lei, non funziona nello stile di conduzione del collega.

Pur riconoscendo il grande talento di Cattelan, la Clerici gli ha suggerito di “abbassarsi un po’”. Non si tratta di una critica al tono o alla preparazione, ma di un invito a mostrarsi più vicino al pubblico e agli ospiti. “A volte sembri divertirti solo tu”, ha detto con affetto ma fermezza, facendo notare che in certe interviste manca quel legame emotivo che permette a chi guarda di sentirsi parte della conversazione.

Cattelan non si è tirato indietro e ha risposto con onestà, confessando che per lui è difficile “mostrare emozione” in modo spontaneo davanti alle telecamere, temendo che il pubblico lo percepisca come costruito. Una resistenza che, secondo molti, si riflette nel modo in cui approccia le sue trasmissioni: efficiente, ironico, ma talvolta distante.

In fondo, il messaggio della Clerici è semplice: il talento c’è, il carisma pure. Ma per arrivare a tutti, serve anche la voglia di scendere un po’ dal piedistallo e guardare negli occhi chi hai di fronte.

Foto: Kikapress