A The Couple, dopo una rivelazione di Antonino Spinalbese sulla sua biancheria intima, la produzione ha richiamato alcune concorrenti.



A The Couple il clima si è scaldato — e non per una prova di gioco. Antonino Spinalbese è finito al centro dell’attenzione dopo una rivelazione piuttosto intima sulla sua biancheria intima che ha fatto sorridere (e chiacchierare) gli altri concorrenti. Anzi, le altre concorrenti. Tra risatine e battutine ironiche, la situazione ha preso una piega un po’ troppo disinvolta, tanto da spingere la produzione a intervenire. Alcune concorrenti sono state chiamate in confessionale, probabilmente per un richiamo formale legato ai toni utilizzati. Insomma, tra leggerezza e imbarazzo, The Couple si conferma un reality capace di sorprendere… anche fuori dalle prove! Ma qual è la verità sulla biancheria intima di Antonino? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme nel nostro nuovo video!

