Antonio in lacrime a Temptation Island dopo le parole di Filippo Bisciglia: un momento che ha spiazzato i telespettatori.

A Temptation Island non mancano mai i colpi di scena, ma questa volta a sorprendere il pubblico non è stato un tradimento o una lite accesa, bensì un momento a suo modo commovente: Antonio Panico, concorrente del reality, è scoppiato in lacrime dopo aver ascoltato alcune parole di Filippo Bisciglia. Una scena semplice ma potentissima, che ha scatenato però reazioni differenti nei telespettatori. La reazione emotiva del ragazzo ne ha mostrato un lato inedito e fragile, ben lontano dai soliti toni esplosivi del programma. Antonio fa coppia con Valentina Riccio, e il loro percorso si sta rivelando piuttosto diverso da quello delle altre coppie in gioco. Ma cosa ha detto esattamente Filippo per toccare così a fondo il cuore di Antonio? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video.

Leggi anche: Temptation Island, quanto guadagnano le coppie e il conduttore: a quanto ammontano i cachet

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications