Due show comici, stessi volti, stessa sera: Audiscion e GialappaShow si incrociano e scoppia la polemica. Il pubblico non l’ha presa benissimo.

Ieri sera, Elisabetta Gregoraci ha debuttato su Rai Due con Audiscion, un nuovo show comico con Gigi & Ross che prende di mira in chiave ironica volti noti dello spettacolo. Ma l’entusiasmo per il nuovo format è stato in parte oscurato da una coincidenza di palinsesto che non è passata inosservata: la messa in onda dello show coincide infatti con quella di GialappaShow, su TV8, lo stesso lunedì sera. Una scelta che ha scatenato più di una perplessità, soprattutto perché alcuni protagonisti – da Gigi & Ross a personaggi storici come Carcarlo Pravettoni – sono apparsi, con ruoli diversi, su entrambe le reti. Un cortocircuito comico che ha fatto storcere il naso a molti, sollevando interrogativi sulla logica dietro certe decisioni televisive. Ma cosa è successo sul web? E perché i telespettatori stanno organizzando una vera e propria rivolta? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, guarda con noi il nostro nuovo video!

