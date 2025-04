Avanti un altro prosegue con le repliche e i fan non la prendono bene. Il pubblico si agita in attesa del ritorno di Caduta Libera…

I palinsesti Mediaset tornano a fare discutere ancora una volta, e al centro dell’attenzione c’è Avanti un altro: il quiz show di Paolo Bonolis, amatissimo dal pubblico, continuerà ad andare in onda con repliche anche nella prossima settimana. La scelta, però, non è certo passata inosservata tra gli spettatori più affezionati, che sui social stanno facendo sentire il proprio disappunto. In attesa del ritorno di Caduta Libera con Gerry Scotti, previsto per il 12 maggio, il preserale di Canale 5 resta in una sorta di “pausa creativa”. Ma sul web montano i primi malcontenti…

Avanti un altro: continuano le repliche. I fan in rivolta

Sta facendo discutere – e non poco – il palinsesto di Mediaset per la prossima settimana. A quanto pare, infatti, ci toccheranno ancora diverse giornate di repliche di Avanti un altro, il quiz di Paolo Bonolis.

Il preserale di Canale 5, dunque, sarà fatto di puntate e situazioni già viste. Almeno fino al 12 maggio, quando (dopo una lunghissima assenza) tornerà Gerry Scotti con il suo Caduta Libera.

Orbene, questa è la situazione, ma in molti si stanno in qualche modo ribellando a ciò che sta avvenendo. Basta leggere i commenti che compaiono in giro per il web.

Tra un “se già tutta la prossima settimana mandano repliche per me dovevano stopparlo prima” e un “Si torna con le repliche per allungare il brodo fino a giugno, eh?” c’è chi ironizza con un “perché PierReplica prossima settimana manderà le puntate in replica di Avanti un altro?”

