Un video rubato mostra Ilary Blasi e Alvin in un momento inaspettato dietro le quinte: la loro intesa non passa inosservata.

In rete sta facendo il giro un video pubblicato su Instagram che mostra un lato inedito, ma per molti già familiare, del rapporto tra Ilary Blasi e Alvin. I due, conduttori dell’edizione 2025 di Battiti Live, sono stati ripresi durante alcuni momenti di pausa e mentre sul palco si esibivano gli artisti.

La clip, girata durante gli stacchi pubblicitari, immortala Ilary e Alvin mentre chiacchierano, ridono e si scambiano battute con grande naturalezza. Nulla di preparato, nessun siparietto costruito: solo due colleghi che sembrano conoscersi da tempo e divertirsi sinceramente insieme.

Chi segue la televisione sa bene che non si tratta di una novità: la loro complicità era già emersa in modo evidente durante le edizioni dell’Isola dei Famosi, dove Ilary Blasi conduceva in studio e Alvin ricopriva il ruolo di inviato. Lì avevano già mostrato al pubblico un’intesa fatta di ironia e stoccate bonarie che avevano conquistato anche i più scettici.

