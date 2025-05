Tra Belen e Cecilia Rodriguez è calato il silenzio: nessun commento alla gravidanza e segnali di un allontanamento profondo. Ecco cosa sappiamo.

Da settimane i fan delle sorelle Rodriguez notano un silenzio che pesa più di mille parole. Belen e Cecilia, un tempo inseparabili sui social e nella vita, non si vedrebbero né si sentirebbero da prima di Pasqua. Un dato che non è sfuggito, soprattutto dopo l’annuncio della gravidanza di Cecilia, accolto da Belen con un semplice like, senza alcun commento o dedica pubblica.

Un comportamento che ha insospettito molti, considerando che Belen, in passato, non ha mai mancato di manifestare pubblicamente il proprio affetto anche per momenti familiari meno significativi. Le ipotesi su un possibile litigio non si sono fatte attendere. In un primo momento, si è parlato di una discussione avvenuta durante una festa milanese in cui era presente anche Andrea Damante. Ma questa ricostruzione è stata rapidamente smentita.

Secondo quanto riportato da Chi Magazine, le ragioni del gelo tra le due sarebbero ben più profonde. La rivista non entra nei dettagli, ma parla di situazioni delicate, lasciando intendere che Cecilia avrebbe spesso sacrificato sé stessa per supportare la sorella maggiore.

Anche Gabriele Parpiglia, intervenuto nel suo programma radiofonico 100% Parpiglia, ha smentito la versione pubblicata da Vanity Fair, secondo cui la crisi deriverebbe dalla freddezza di Belen nei confronti della gravidanza di Cecilia. Parpiglia afferma invece che i veri motivi sarebbero gravi, ancora non rivelati al pubblico. Il giornalista ha concluso spiegando che la frattura tra le sorelle potrebbe non risolversi a breve, e forse nemmeno in futuro.

Nel frattempo, Ignazio Moser, marito di Cecilia, sembra essere distante sia fisicamente che emotivamente: sarebbe assente da Milano da circa tre settimane, proprio in un momento così importante per la coppia. A complicare il quadro si aggiunge l’assenza anche di Jeremias Rodriguez, fratello delle due, che da tempo non appare né con una né con l’altra.

Foto: Kikapress