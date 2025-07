Belen e Cecilia Rodriguez: qual è la verità sui loro rapporti? Belen smentisce il litigio, ma poi pubblica quella che sembra una frecciatina.

Nelle ultime settimane, si è parlato molto di un possibile litigio tra Belen e Cecilia Rodriguez, tanto che anche la diretta interessata ha deciso di intervenire sulla questione per fare qualche chiarimento sui loro rapporti. In una lunga intervista riservata al settimanale ‘Chi‘, infatti, Belen ha voluto spiegare tutta la verità su quello che è accaduto con Cechu, dando una visione completa degli eventi. Del litigio si era parlato in seguito alla ‘freddezza’ mostrata sui social da Belen nei confronti della sorella, dato che non ha più postato contenuti con lei né tantomeno le ha più lasciato dei like. Ma, al contempo, sui social è spuntata anche una stories che sembra essere una vera e propria frecciatina nei confronti della sorella minore. Ma qual è dunque la verità sul loro rapporto? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, guarda con noi il nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– Belen Rodriguez ha il piede romano: quel dettaglio ‘perticolare’ delle dita del piede mostrato su Instagram

Rapporti Belen-Cecilia Rodriguez: una smentisce il litigio ma poi pubblica una stories che sembra una frecciatina

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Qualche tempo fa, in una lunga intervista riservata al​settimanale ‘Chi‘, infatti, Belen Rodriguez ha voluto ​spiegare tutta la verità su quello che è​ accaduto tra lei e sua sorella Cecilia, dando una visione ​completa degli eventi.

Si vocifera infatti di un loro litigio, del quale si era parlato in seguito alla “freddezza” mostrata sui social da Belen nei confronti della sorella. La maggiore, infatti, non ha più postato contenuti con Cechu, né ha più lasciato like né commenti ai suoi posto.

“Non c’è nessun problema fra di noi:​ nella vita abbiamo litigato almeno​ 5000 volte, e la vita è lunga, ma​ siamo sorelle, ci ritroviamo sempre“, aveva detto al settimanale.

E aveva aggiunto: “Non abbiamo bisogno di condividere il nostro​ rapporto sui social, uso i social per lavoro e per​ condividere momenti belli con i miei figli, ma non​ sbatto tutta la mia vita nelle stories. Non sono quelle​ il termometro per capire come sono i nostri rapporti. Sto condividendo questa gioia immensa, come si fa ​a non condividerla? È meraviglioso e non vedo l’ora di​vedere mia nipote. Cecilia ha faticato tanto per​ arrivare qui, e sono felice che abbia scelto per la sua ​bambina il nome di nostra nonna, Clara Isabel, una ​donna che abbiamo amato in modo incredibile“.

Tutto molto chiaro e che fa pensare che, in realtà, un litigio non ci sia mai stato. Peccato che nelle settimane successive le cose non siano migliorate e che ieri sera Belen abbia pubblicato una stories che sembra essere proprio una frecciatina a Cecilia.

La showgirl argentina ha scritto: “Soltanto le persone libere, sono veramente riconoscenti l’una con l’altra“. Cosa avrà voluto dire?

Photo Credits: Kikapress