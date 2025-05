Belen Rodriguez torna a far parlare di sé con un annuncio che ha già fatto impazzire il web: sui suoi canali social, la showgirl ha svelato l’arrivo di una novità beauty destinata a far discutere. Anche perché non si tratta di una semplice crema viso o di un nuovo profumo, ma di qualcosa di decisamente più intimo. Proprio così: nel video postato da Belen, si fa riferimento a un trattamento dedicato a una delle parti più delicate e meno considerate del corpo femminile. Un progetto che – stando alle sue parole – avrebbe meditato a lungo prima di trovare il modo giusto per comunicarlo. E ora che ha rotto gli indugi, il lancio pare imminente. La sua linea di cosmesi è pronta a fare il prossimo passo… e promette di farlo con stile. Se vuoi scoprire con noi qualcosa di più, guarda il nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress