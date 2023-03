Belve, finale tagliato? La reazione di Francesca Fagnani a fine puntata

Francesca Fagnani commenta sui social con gli spettatori l'insolito taglio alla sua puntata di Belve

L’ultima puntata di Belve, andata come previsto in onda su Rai2, ha lasciato con l’amaro in bocca gli spettatori che seguono il programma fino all’ultimo minuto.

La trasmissione, infatti, ha subito un taglio inaspettato verso la parte finale, privando i telespettatori del consueto blocco fatto di fuori onda e altre immagini inedite.

La stessa Francesca Fagnani ha commentato su Twitter, scrivendo: “Scomparso il finale di Belve. Bah, così. Mi spiace”. Il pubblico, infatti, se n’è accorto immediatamente e ha commentato aspramente la scelta televisiva.

“Scusate ma Belve è anche i fuori onda. I momenti prima di registrare, la prova dello sgabello, i convenevoli. Non potete tagliare una parte così cruciale” ha scritto un utente su Twitter.

Belve, Carolina Crescentini e la gaffe a Sanremo: il retroscena raccontato a Francesca Fagnani

Anche Carolina Crescentini è stata ospite nella puntata di Belve, e ha raccontato la sua carriera, dai primi provini fino al desiderio di lavorare con Paolo Sorrentino. Tuttavia, ha anche confessato di essere stata vittima di uno stalker che, nonostante la denuncia, ogni tanto riappare sui suoi social e le fa paura.

L’attrice ha anche spiegato l’episodio della gaffe a Sanremo, dove è entrata in scena prima del previsto con il cast di Mare Fuori, perché gli addetti alle cuffie l’hanno chiamata per errore. La situazione ha suscitato una serie di meme divertenti su di lei che l’hanno fatta ridere molto.

Foto: Kikapress