A Belve, Milly d’Abbraccio è tornata a parlare della lite con Anna Tatangelo ad X Factor nel lontano 2010: cosa ha svelato.

Milly d’Abbraccio, ospite dell’ultima puntata di Belve è tornata su un episodio che il popolo del web si ricorda bene: lo scontro con Anna Tatangelo a X Factor 4, nel lontano 2010. All’epoca, la cantante era giudice del talent show – allora in onda su Rai Due – e all’apparizione della pornattrice in studio ci fu un vero e proprio scontro tra titani… Oggi, però, Milly non ha potuto fare a meno di ritornarci durante la sua intervista con Francesca Fagnani. Ma cosa avrà mai rivelato su quello che avvenne in quell’evento rimasto impresso a caratteri cubitali nella storia della televisione italiana? Se vuoi scoprirlo anche tu, non devi far altro che guardare con noi il nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– Belve, Anna Tatangelo smentisce Milly D’Abbraccio: retroscena su quanto accaduto dietro le quinte di X Factor

Photo Credits: Kikapress