Raz Degan parla di Paola Barale a Belve, e lei risponde… ma dal teatro. La risposta è una riflessione pungente sull’amore e sull’indipendenza.

Raz Degan è stato uno dei protagonisti più attesi della puntata di Belve del 20 maggio, e la sua intervista non ha certo deluso le aspettative. Nel corso della chiacchierata con Francesca Fagnani, è emerso anche il nome di Paola Barale, la cui storia con l’attore israeliano ha fatto sognare (e discutere) per anni. Ma a colpire più di tutto è stata la risposta – nemmeno troppo velata – che Paola ha lanciato indirettamente poche ore prima attraverso un’intervista sulle pagine di Novella 2000. L’occasione? Parlare del suo spettacolo teatrale ‘Tris di cuori’. Tra le righe, infatti, sembrano arrivare parole che suonano come un messaggio a distanza: niente riferimenti diretti, ma riflessioni che fanno pensare a un punto fermo sulla sua visione dell’amore. E che potrebbero riscrivere certe dinamiche del passato. Ma cosa ha detto davvero la Barale? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme nel nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress