Billy Costacurta racconta per la prima volta cosa ha vissuto davvero suo figlio Achille: il dolore e la rinascita.

Billy Costacurta, ex difensore del Milan e della Nazionale, ha deciso di raccontarsi a Il Giornale in una delle sue interviste più personali. Al centro non c’è lo sport, ma la famiglia — e in particolare suo figlio Achille, che negli ultimi anni ha attraversato un periodo buio fatto di eccessi, instabilità e profonde difficoltà interiori.

“Ha sofferto tanto,” ha dichiarato Costacurta, lasciando emergere una fragilità raramente mostrata in pubblico. Achille, oggi ventenne, ha affrontato una fase turbolenta, che ha incluso dipendenze da sostanze, comportamenti sopra le righe e un uso tossico dei social. Lui stesso, in varie occasioni, ha parlato apertamente del suo malessere e delle sue fragilità, ammettendo di essersi perso.

Il padre, da sempre molto riservato, ha deciso di parlare per restituire verità e umanità a una vicenda che ha toccato profondamente anche lui e sua moglie, Martina Colombari. “Credo di essere stato un buon padre” ha detto. Fondamentale, nel percorso di Achille, è stato anche il sostegno della madre. Billy ha speso parole di sincera gratitudine verso Martina, definendola una donna di grande forza. “Marti ha una capacità di protezione del figlio pazzesca. Ho capito che la donna per certe cose è un essere superiore. Ha delle capacità incredibili. Senza di lei non so come avremmo fatto” ha affermato.

Achille ha trascorso più di un anno e mezzo in una comunità penale da adolescente, ed è passato anche attraverso esperienze di disintossicazione in centri specializzati. Ma oggi, come sottolinea Billy, suo figlio è diverso: più maturo, più consapevole, finalmente sereno. “È il ragazzo più bello del mondo” ha concluso.

