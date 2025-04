A The Couple, Brigitta Boccoli ha raccontato un’esperienza unica: un’esibizione circense per Papa Francesco… con tanto di baciamano.

Un racconto decisamente fuori dal comune è emerso nella casa di The Couple, dove Brigitta Boccoli ha raccontato un curioso aneddoto che ha coinvolto nientemeno che Papa Francesco. L’attrice, legata da anni alla storica famiglia circense Orfei, ha condiviso con gli altri concorrenti un ricordo speciale: quello di una performance circense organizzata proprio per il Pontefice appena scomparsa. Tra costumi sgargianti, numeri spettacolari e un’atmosfera surreale, Papa Francesco ebbe modo di assistere all’esibizione degli artisti circensi con entusiasmo. Ma è stato un piccolo gesto finale — discreto ma significativo — a suscitare ancor più curiosità: il racconto del suo baciamano al Papa. Se vuoi scoprire anche tu cosa ha raccontato, non ti resta da fare altro che guardare con noi il nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– The Couple, inquilini scoprono della morte del Papa: fanno strani discorsi e vengono censurati. Cosa stavano raccontando

photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy