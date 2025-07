Can Yaman sorprende tutti: ha deciso di sposare la nuova compagna Sara Bluma con un matrimonio lampo. Una scelta che sta facendo discutere.

Un annuncio del tutto inaspettato ha scosso il mondo del gossip in questa calda estate: Can Yaman ha deciso di convolare a nozze con la sua nuova compagna, la deejay Sara Bluma: la notizia ufficiale arriva direttamente dall’attore turco che ha scelto di sorprendere tutti con un matrimonio lampo. Fino a poco tempo fa, Can sembrava lontano da ogni ipotesi di vita coniugale, ma l’incontro con Sara ha stravolto i suoi piani. La loro storia è nata da poche settimane ma ha preso sin da subito subito una piega molto intensa. Lui l’ha già portata in Turchia per presentarla alla famiglia. Ma cosa ha spinto l’attore a prendere una decisione così rapida? Cosa si nasconde dietro questo gesto d’amore improvviso? Proviamo a scoprirlo insieme guardando il nostro nuovo video.

