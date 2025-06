A La Volta Buona scoppia la polemica tra Caterina Balivo e Fabrizio Bracconeri a causa di una battuta infelice di quest’ultimo.

Nella puntata di La Volta Buona del 18 giugno è andato in scena un momento decisamente teso tra la padrona di casa Caterina Balivo e l’attore romano Fabrizio Bracconeri, ospite in studio. Il tema era, in apparenza, leggero: la ginnastica per perdere peso e, in particolare, gli esercizi in acqua come l’hydrobike. Bracconeri ha tentato di sdrammatizzare con una battuta che, però, è risultata fuori luogo. La sua ironia, invece di strappare una risata, ha generato un momento di imbarazzo e ha spinto la conduttrice a intervenire con fermezza. La reazione della Balivo non è passata inosservata, ma cosa ha detto esattamente Bracconeri? E perché la sua frase ha fatto tanto discutere? Andiamo a vedere cosa è accaduto nel dettaglio. Se vuoi farlo anche tu, non devi far altro che guardare il nostro nuovo video!

