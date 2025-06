Imbarazzo a La Volta Buona: un certo Valerio chiama in diretta e spiazza Caterina Balivo con un’invettiva confusa contro il governo.

Vanno in scena alcuni momenti di puro imbarazzo a La Volta Buona durante la puntata del 17 giugno: a telefonare in diretta al programma condotto da Caterina Balivo è stato un certo Valerio, la cui voce ha subito destato attenzione tra i telespettatori più attenti. L’uomo ha iniziato a parlare in modo un po’ sconnesso, lanciandosi in un discorso che sembrava voler essere una critica al governo, anche se non del tutto chiaro nei contenuti. La conduttrice, colta di sorpresa, ha provato a gestire la situazione con il suo consueto garbo, ma non ha potuto nascondere un certo disagio. Ma chi è davvero questo Valerio? Secondo alcuni, non si tratterebbe di un novizio delle telefonate televisive: il suo nome e la sua voce circolano da tempo nei programmi in diretta. Scopriamo insieme qualcosa di più nel nostro nuovo video!

