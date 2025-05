Chanel Totti ha festeggiato i 18 anni anche con mamma Ilary in un ristorante esclusivo di Roma. Ma quanto costa una cena in questa location da sogno?

Dopo il dolce abbraccio notturno con papà Francesco Totti, anche Ilary Blasi ha voluto celebrare il diciottesimo compleanno di Chanel Totti in grande stile. La sera del 13 maggio, la conduttrice ha organizzato una festa esclusiva per la figlia in uno dei ristoranti più apprezzati della capitale, una location raffinata e di grande prestigio, frequentata da volti noti dello spettacolo e della politica. Il locale, storico e citato perfino nelle guide gastronomiche più blasonate, è da anni un punto di riferimento per chi cerca cucina di alta qualità e un’atmosfera elegante. Ma quanto può costare una cena in un posto così? Basta dare un’occhiata al menù per capire che non è certo alla portata di tutti. Se vuoi scoprirlo anche tu, non devi far altro che guardare il nostro nuovo video!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset