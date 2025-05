Elodie sorprende a Che tempo che fa con una frase sospesa che alimenta i gossip: parla d’amore, carriera e del suo nuovo album senza perdere l’ironia.

Ospite della puntata di Che tempo che fa del 4 maggio 2025, Elodie ha regalato al pubblico un’intervista intensa ma anche ricca di ironia. Intervenuta per presentare il suo nuovo album Mi ami, mi odi — uscito da pochi giorni — la cantante ha parlato del progetto con entusiasmo, definendolo una sintesi della sua maturità artistica e personale: “Un’adolescenza adulta”, l’ha definito con una frase che ha subito colpito i fan.

Ma il vero momento virale è arrivato quando, parlando della sua relazione con Andrea Iannone, Elodie ha pronunciato una frase che ha acceso immediatamente i riflettori del gossip. “Io e Andrea stiamo benissimo però non sono…”, ha detto ridendo e lasciando volutamente la frase in sospeso. Ha poi aggiunto, “Insomma non lo direi qui, però non lo sono!”. Un’espressione ironica e apparentemente casuale, ma sufficiente a scatenare reazioni online: per molti, si è trattato di una risposta implicita alle insistenti voci su una sua presunta gravidanza.

Oltre all’aspetto personale, Elodie ha parlato anche dei suoi progetti professionali imminenti. A giugno inizierà il suo primo tour negli stadi italiani, con due date già confermate: Milano e Napoli. Tra le altre cose, ha ribadito quanto per lei sia fondamentale rimanere autentica, sia nella musica che nella vita pubblica.

Già in passato, Elodie aveva accennato alla possibilità di diventare madre, raccontando anche la scelta di congelare gli ovuli per lasciare aperta questa possibilità, senza pressioni. Durante l’intervista però ha voluto mantenere il focus sul presente, sulle sue scelte libere e sulla sua energia creativa.

Foto: Kikapress