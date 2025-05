Francesco Totti a Che Tempo Che Fa fa discutere per una frase rivolta alla sua compagna: era davvero un’uscita sessista?

Francesco Totti torna a far parlare di sé, ma stavolta non per le sue gesta sportive dei tempi che furono né per la sua nuova vita sentimentale: ospite a Che Tempo Che Fa nella puntata del 4 maggio, l’ex capitano della Roma si è lasciato andare a un’uscita che ha fatto sollevare più di un sopracciglio ai telespettatori del programma di Fabio Fazio, dato che è stata considerata una frase decisamente sessista. Ma cosa avrà mai detto di così terribile l’icona giallorossa per eccellenza?

LEGGI ANCHE:– Gaffe di Francesco Totti a fine intervista: ecco cosa confessa sul suo libro

La frase di Francesco Totti a Che Tempo che fa è davvero sessista?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ospitato a Che Tempo Che Fa di domenica 4 maggio, Francesco Totti ha fatto discutere non poco a causa di una presunta frase sessista, pronunciata parlando della sua compagna, Noemi Bocchi.

Quando gli è stato chiesto della sua nuova passione, il padel, l’eterno capitano della Roma ha detto: “Noemi, essendo donna, è bravina“.

Parole che hanno subito scatenato il caos nei commenti sui social. Basta farsi un giro su X per leggerne diversi come “Sessista…e tutti in silenzio“. Oppure: “parlando di tennis e non di padel che, ok, d’accordo, non c’entrano niente, abbiamo le campionesse olimpiche di tennis. ‘Ste scenette delle donne incapaci a guidare (e in tutto, in generale) non fanno più ridere nessuno (se non il target dei libri di Totti)”.

E ancora: “I romanisti che difendono la frase sessista detta da Totti fanno proprio schifo“.

C’è anche chi cerca di sdrammatizzare, rispondendo: “Invece siete voi che avete frainteso la frase come frase sessista. Il contesto era che la figlia e la fidanzata non giocano davvero a calcio quindi per loro che non giocano hanno dimostrato che erano bravine loro“.

Photo Credits: Shutterstock