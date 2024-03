Chiara Ferragni ha dato vita a un canale Telegram ma in tanti già denunciano censura: cosa sta succedendo online.

Chiara Ferragni è appena sbarcata su Telegram: la più celebre delle influencer ha infatti creato uno spazio virtuale destinato ai fedelissimi, dal quale sembra essere pronta a ricominciare dopo lo scandalo del pandoro-gate e la questione della sua separazione da Fedez. Fino a qui nulla di strano, se non fosse che in tanti hanno notato che, sul nuovo canale Telegram della fondatrice di The Blonde Salad, esiste già una certa censura. Se si utilizzano certe parole nei messaggi lasciati sul canale, queste finirebbero infatti per distruggersi da sole. Di che parole si tratta? E davvero Chiara Ferragni sta applicando questa ‘censura’? Andiamo a scoprire insieme quello che sta accadendo in rete sul suo nuovo canale ufficiale.

LEGGI ANCHE:– CHIARA FERRAGNI, LA PROFEZIA DELL’EX FIDANZATO: COSA DISSE RICCARDO POZZOLI NEL LONTANO 2018

Chiara Ferragni sbarca su Telegram ma già si parla di censura

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Chiara Ferragni ha aperto ufficialmente un suo Canale Telegram intitolato “Chiara’s Most Loyal”, che ha superato i 20mila iscritti nel giro di un’ora dal lancio. Fin qui nulla di particolare, ma tra i centinaia di commenti comparsi, in molti hanno notato che si tratta praticamente solo di interazioni positive.

A quanto pare, infatti, se si scrivono determinate parole, queste vengono autodistrutte. In molti lo stanno mostrando in giro per i social e su X circolano numerosi esempi.

Se si scrive “pandoro“, il commento si autodistrugge. Se si scrive “malati” accade lo stesso. Se invece si scrive “Sei bellissima” il commento viene tranquillamente pubblicato.

Insomma, Chiara Ferragni viene accusata da più parti di aver creato uno spazio di fedelissimi nel quale parlare di certi temi è assolutamente off limits, al punto che non è assolutamente possibile nemmeno a monte. Possiamo azzardare a dire che si tratta di una sorta di censura?

Photo credits: Kikapress