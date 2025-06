Corinne Clery racconta per la prima volta il dramma vissuto con suo figlio: un’intervista che ha lasciato tutti senza parole.

In un’intervista rilasciata a Storie al bivio Show con Monica Setta, Corinne Clery ha scelto di raccontare per la prima volta il difficile rapporto con il figlio. Dopo anni di silenzio, l’attrice ha sentito il bisogno di portare alla luce la sua esperienza, spinta dalla necessità di liberarsi di un peso tenuto dentro troppo a lungo.

Clery ha descritto la sua come “una storia molto triste di madre”, fatta di delusioni, silenzi e, soprattutto, messaggi durissimi ricevuti da suo figlio. Secondo quanto dichiarato, il loro legame si sarebbe spezzato ormai otto anni fa, e da allora i contatti si sarebbero ridotti a frasi cariche di odio. “Ogni giorno mi mandava messaggi terribili, dove sperava che io morissi”, ha detto con voce tremante, rivelando una violenza verbale che l’ha profondamente segnata.

L’attrice, madre single, ha raccontato di aver cresciuto il figlio da giovanissima, dandogli tutto ciò che poteva. Ma a un certo punto qualcosa si sarebbe incrinato, in particolare dopo il passaggio della nuda proprietà di un casale. Da quel momento, il figlio avrebbe iniziato a rivoltarsi contro di lei, arrivando – secondo la sua testimonianza – anche a episodi fisici di aggressione.

A complicare la situazione, anche l’ingresso in scena di Serena Grandi, indicata come una delle testimoni chiamate in causa dal figlio nella battaglia legale contro la madre. Emotivamente provata, Clery ha dichiarato di essersi chiusa in casa per settimane, incapace persino di parlare. Ha inviato una diffida sia al figlio che a Grandi, decisa a proteggere il poco equilibrio rimasto.

Foto: Kikapress