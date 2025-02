Fabrizio Corona torna a parlare di Chiara Ferragni: tradimenti, scandali e nuove rivelazioni su Fedez, Achille Lauro e Naska. Scopri cosa ha detto nella versione a pagamento di Falsissimo!

Fabrizio Corona torna alla ribalta con una nuova puntata del suo format Falsissimo, pubblicato su YouTube, e questa volta al centro dell’attenzione c’è Chiara Ferragni. Il titolo dell’episodio non lascia spazio a interpretazioni: il grande amore dell’influencer che, però, sarebbe sempre stato solo se stessa. Il tema principale della prima parte? I presunti tradimenti della Ferragni ai danni di Fedez, una questione che, però, sembra non sorprendere più nessuno.

Nella parte gratuita del video, Corona afferma che Chiara Ferragni avrebbe tradito Fedez con Achille Lauro e Diego Naska. Tuttavia, queste voci circolano ormai da tempo, alimentate da indiscrezioni e ipotesi senza prove concrete. In questa occasione, l’ex re dei paparazzi non porta vere e proprie evidenze, se non dettagli che, messi insieme, secondo lui costituirebbero una prova schiacciante. Tra questi, spicca una registrazione audio della voce di Fedez, che secondo Corona confermerebbe i tradimenti.

Il video affronta anche il crollo professionale della Ferragni, toccando il caso del “pandoro gate” e la gestione delle sue società. Secondo Corona, la colpa principale non sarebbe solo della Ferragni, ma anche del suo ex CEO, che avrebbe contribuito al disastro. Un impero, quello dell’imprenditrice digitale, che si sarebbe sgretolato per una combinazione di avidità e incapacità gestionale.

Nella parte riservata agli abbonati, Corona svela un episodio legato a Fedez e Belen Rodriguez. Anni fa, il rapper avrebbe tentato un approccio con la showgirl, ma l’incontro si sarebbe concluso in modo imbarazzante a causa di un taglio sulla guancia che Fedez si era procurato rasandosi prima dell’appuntamento.

Questo aneddoto è poi riemerso nel podcast Muschio Selvaggio, dove Belen ha raccontato la vicenda accordandosi che il racconto venisse però tagliato in post-produzione. La reazione di Chiara Ferragni, in quel momento già sposata con Fedez, sarebbe stata durissima: avrebbe escluso i talent dell’agenzia di Belen Rodriguez dalla sua agenzia di influencer marketing e avrebbe smesso di seguire Cecilia Rodriguez sui social. Il motivo? La frase di Belen: “Almeno un limone glielo avrei dato, se avessi saputo il motivo reale di quell’incontro andato male“, che presa fuori contesto, come aveva previsto Belen, non è piaciuta.

La puntata si chiude con un’altra bomba: secondo Corona, Francesco Totti avrebbe avuto una relazione clandestina con Sabrina Ferilli, e i due si sarebbero incontrati segretamente a casa di Lele Mora. Il retroscena emerge proprio nei giorni in cui Ferilli ha messo un like a un video in cui Achille Lauro, coinvolto nel gossip sui presunti tradimenti della Ferragni, ha parlato del modo in cui il gossip può trasformarsi in “una forma di violenza sulle donne“. Una mossa che, per Corona, riporta alla luce vecchie storie della vita privata dell’attrice. “Il tradimento non è violenza sulle donne?” ha chiosato Corona.

Il presunto amante famoso di Chiara Ferragni parla: lui nega ma l’amico conferma. Dettagli

Abbiamo detto che Fabrizio Corona ha menzionato il cantante Naska come possibile amante dell’influencer. Secondo Corona, Fedez avrebbe aggredito Naska durante un evento, ufficialmente a causa di commento sui social inappropriato, ma in realtà proprio per la presunta relazione tra Naska e la Ferragni.

Un amico di Naska ha confermato la relazione tra i due al telefono con Corona, suggerendo addirittura un coinvolgimento consensuale di Fedez, mentre lo stesso Naska ha negato ogni accusa. Fedez, in una conversazione con Corona, avrebbe involontariamente confermato la vicenda, chiedendo: “Come fai a sapere di Naska?”. Chiara Ferragni ha sempre negato pubblicamente qualsiasi tradimento o relazione aperta.

Foto: Kikapress