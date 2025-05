L’Eurovision Song Contest 2025 si è chiuso con la vittoria dell’Austria, ma a tenere banco dopo la finale è la pagella di Cristiano Malgioglio. L’artista, tra i volti più riconoscibili e irriverenti della TV italiana, ha scelto di commentare l’evento senza apparire in video ma con il suo stile inconfondibile, inviando una lettera a Caterina Balivo durante la trasmissione pomeridiana di Rai Uno, “La Volta Buona”. Nella missiva, Cristiano ha espresso senza peli sulla lingua i suoi giudizi su esibizioni, look e scelte artistiche della kermesse continentale, assegnando voti severi e, come da previsioni, senza fare sconti a nessuno. Malgioglio ha infatti sottolineato delusioni, sorprese e cadute di stile, affermando che l’edizione 2025 è stata piena più di “extension” che di belle canzoni. Ma cosa avrà detto di preciso? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress