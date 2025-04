A La Volta Buona scoppia la polemica dopo l’intervento di Don Bruno Maggioni: una battuta ha acceso il web e sollevato accuse di cattivo gusto e inopportunità.

Polemiche su La Volta Buona dopo l’ospitata di Don Bruno Maggioni per via di una battuta a tema matrimonio che ha fatto scattare l’indignazione generale. Anche se Caterina Balivo ha subito cercato di smorzare i toni, il web non ha perdonato l’uscita del sacerdote. Ma cosa avrà mai detto di tanto terribile?

La Volta Buona: la battuta di Don Bruno Maggioni solleva un polverone

Scoppia la polemica per l’ospitata di Don Bruno Maggioni, il parroco che ha partecipato a The Voice Senior, a La Volta Buona.

Scherzando sulla questione delle offerte in chiesa durante un matrimonio, ha raccontato: “Una volta un padre mi chiese quanto mi doveva per il matrimonio. Gli dissi di fare a seconda della bellezza di sua figlia. Era bruttissima. Mi diede 10 euro e gli tornai il resto perché era troppo“.

“Ovviamente questo non è vero, è una barzelletta“, ha risposto imbarazzata Caterina Balivo. Ma la questione ha subito scatenato l’indignazione del web.

Tra un “Ma invece: da dove viene l’idea di esser pagato in base alla bellezza della ragazza? Cioè, tipo quanti cammelli vale ‘sta povera donna? Da sganasciarsi, proprio. Ma se invece toccava pagare in base alla bellezza dell’officiante? Questo non è contemplato, ovviamente“. E un “Ma tutte le donne lì intorno compresa la conduttrice che ridono onestamente pessime quasi quanto se non più del prete. Mi stupisco che nessuna gli abbia detto che è stato oltremodo inopportuno. Come sempre noi donne la solidarietà femminile mai proprio…”

C’è chi scrive un più semplice “ma è divertente? Questo è il livello della televisione italiana?”

Photo Credits: Kikapress