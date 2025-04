Dove guardare Conclave, il film sul misterioso dopo-Papa? È disponibile in streaming. Scopri dove guardarlo e perché tutti ne parlano.

Con la morte di Papa Francesco, si è tornati a parlare di conclave e soprattutto di un film del 2024 che ha vinto il Premio Oscar per la Miglior sceneggiatura non originale a Peter Straughan, oltre ad aver ricevuto altre 7 candidature. La pellicola ha conquistato pubblico e critica, trasformando un momento di solennità istituzionale in un avvincente thriller. Ma dove è possibile guardare Conclave? Scopriamolo insieme!

Dove guardare Conclave? Il thriller che immagina il Vaticano dopo la morte del Papa

Conclave è un film che ha conquistato pubblico e critica raccontando, in chiave thriller, cosa accade dietro le porte chiuse del Vaticano dopo la morte di un pontefice. Diretto da Edward Berger e tratto dal romanzo di Robert Harris, il film ha ottenuto l’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale.

Nella pellicola, Ralph Fiennes interpreta il cardinale Lawrence, incaricato di guidare il conclave successivo alla morte del Papa. Nel corso delle votazioni emergono intrighi, giochi di potere e un oscuro segreto che rischia di sconvolgere l’equilibrio della Chiesa.

Accanto a Fiennes, il film vanta un cast di altissimo livello, con attori come Stanley Tucci, John Lithgow, Sergio Castellitto e Lucian Msamati, che interpreta un possibile primo papa africano. Isabella Rossellini dà volto a Sorella Agnes, una delle pochissime figure femminili del film.

Conclave è disponibile in streaming per il noleggio o l’acquisto su Prime Video, Apple TV+ e Timvision. Non è incluso nei cataloghi di altri abbonamento flat, ma è facilmente accessibile sulle principali piattaforme italiane.

Impossibilitati a girare dentro il Vaticano, Berger e il suo team hanno ricostruito la Cappella Sistina e la Casa Santa Marta a Cinecittà, offrendo uno scenario visivo autentico e suggestivo, perfetto per il tono solenne e misterioso del film.

Il regista Berger ha spiegato che il film parla non solo della Chiesa, ma anche della lotta per il potere in un mondo diviso, in cui ogni cardinale incarna una visione politica. Il segreto da svelare è anche simbolico: chi guiderà davvero l’umanità verso un futuro più luminoso?

Photo Credits: Shutterstock